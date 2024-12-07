Прогноз погоди в Україні 8 грудня від Укргідрометцентру

Дівчина йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 8 грудня, буде хмарною та подекуди дощовою. В окремих регіонах пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 8 грудня

За прогнозами синоптиків, на Правобережжі вночі очікуються помірні опади, вдень — невеликі, переважно у вигляді дощу. У північно-східних регіонах на дорогах можлива ожеледиця.

Температура в південних областях вночі +1...6 °С, вдень +6...+11 °С, у Криму до +14 °С. У решті регіонів — від -1 °С до +4 °С як вдень, так і вночі.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 8 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 8 грудня

У неділю в Києві збережеться хмарна погода. Очікуються опади: вночі помірний, а вдень — невеликий дощ.

Температура у столиці протягом доби коливатиметься в межах +1…+3 °С. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, з можливими поривами до 15-20 м/с.

Карта температур. Фото: Ventusky

Раніше синоптики попереджали про дощі, які накриють Україну цими вихідними. Через мокрий сніг і дощ у деяких регіонах буде ожеледиця,

А Харків'ян попередили про можливу ожеледицю на дорогах та низькі температури вночі.