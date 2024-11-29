Прогноз погоды в Украине 30 ноября от Укргидрометцентра

Сотрудница коммунальной службы во время снегопада Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 30 ноября, будет отличаться в зависимости от региона. В некоторых областях ожидаются сложные погодные условия.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 30 ноября

По прогнозам синоптиков, ночью местами в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях возможен небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории без осадков.

В северных областях ночь и утро будут сопровождаться густым туманом, а на дорогах западных, северных и Винницкой областей кое-где образуется гололед, что может усложнить движение транспорта.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до -3 °С. Днем от -1°С до +4°С.

В западных и южных регионах будет теплее, там ожидается +3...+8°С. На юге Одесщины и в Крыму ночью температура будет +1...+6 °С, а днем столбики термометра покажут +5...+10 °С. Ветер будет оставаться слабым, переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Погода в Украине 30 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях

Ночью и утром 30 ноября в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидается туман, видимость 200–500 метров.

Объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 30 ноября

В Киеве и области ночью местами небольшой мокрый снег и дождь. Днем без осадков, однако возможен туман и гололедица.

Температура ночью около 0 °С, днем +1...+3 °С. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Предупреждение о тумане в Киеве. Фото: Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что погода в Харькове и области завтра, 30 ноября, будет облачной с прояснениями. В последний день осени стоит ожидать мороз.

А декабрь 2024 принесет украинцам серию магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие и здоровье.