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В Укргідрометцентрі попередили про складні погодні умови завтра

29 листопада 2024 17:34
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 30 листопада від Укргідрометцентру
Працівниця комунальної служби під час снігопаду. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 30 листопада, відрізнятиметься залежно від регіону. У деяких областях очікуються складні погодні умови

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 30 листопада

За прогнозами синоптиків, вночі місцями у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях можливий невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без опадів.

У північних областях ніч та ранок супроводжуватимуться густим туманом, а на дорогах західних, північних та Вінницької областей подекуди утвориться ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.

Температура повітря вночі коливатиметься від +2 °С до -3 °С. Вдень від -1 °С до +4 °С.

У західних та південних регіонах буде тепліше, там очікується +3...+8 °С. На півдні Одещини та в Криму вночі температура становитиме +1...+6 °С, а вдень стовпчики термометра покажуть +5...+10 °С. Вітер залишатиметься слабким, змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

погода в Україні
Погода в Україні 30 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про гідрометеорологічні явища 

Вночі та вранці 30 листопада у Волинській, Рівненській,
Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях очікується туман, видимість 200-500 метрів.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту.

Туман в Україні
Попередження про гідрометеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 30 листопада

У Києві та області вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень обійдеться без опадів, проте можливий туман та ожеледиця.

Температура вночі близько 0 °С, вдень +1...+3 °С. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Туман в Україні
Попередження про туман у Києві. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що погода у Харкові та області завтра, 30 листопада, буде хмарною з проясненнями. В останній день осені варто очікувати на мороз.

А грудень 2024 року принесе українцям серію магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття та здоров'я.

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