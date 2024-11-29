Прогноз погоди в Україні 30 листопада від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили про складні погодні умови завтра
Погода в Україні завтра, 30 листопада, відрізнятиметься залежно від регіону. У деяких областях очікуються складні погодні умови.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 30 листопада
За прогнозами синоптиків, вночі місцями у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях можливий невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без опадів.
У північних областях ніч та ранок супроводжуватимуться густим туманом, а на дорогах західних, північних та Вінницької областей подекуди утвориться ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.
Температура повітря вночі коливатиметься від +2 °С до -3 °С. Вдень від -1 °С до +4 °С.
У західних та південних регіонах буде тепліше, там очікується +3...+8 °С. На півдні Одещини та в Криму вночі температура становитиме +1...+6 °С, а вдень стовпчики термометра покажуть +5...+10 °С. Вітер залишатиметься слабким, змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Попередження про гідрометеорологічні явища
Вночі та вранці 30 листопада у Волинській, Рівненській,
Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях очікується туман, видимість 200-500 метрів.
Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту.
Погода у Києві 30 листопада
У Києві та області вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вдень обійдеться без опадів, проте можливий туман та ожеледиця.
Температура вночі близько 0 °С, вдень +1...+3 °С. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Раніше ми повідомляли, що погода у Харкові та області завтра, 30 листопада, буде хмарною з проясненнями. В останній день осені варто очікувати на мороз.
А грудень 2024 року принесе українцям серію магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття та здоров'я.
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