Прогноз погоды в Украине 27 ноября - ожидаются сильные морозы.

В Укргидрометцентре предупредили о сильных морозах завтра
В Украине в среду, 27 ноября, ожидается облачная погода. В некоторых регионах ожидается снег и дождь, однако на большинстве территории нашего государства обойдется без осадков.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 27 ноября
"Ночью в западных, днем в северных областях местами небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без осадков", — говорится в сообщении.
В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -3...-8°С, на западе и юго-востоке страны около 0°;
- днем от -2...+3°С, в западных областях, в Одесской области и в Крыму +2...+7°С.
Погода в Киевской области 27 ноября
В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -3...-8°С, днем от +2...+3°С;
- в Киеве ночью -5...-7°С, днем около 0°С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о самой холодной ночи 27 ноября.
Ранее во Львовском городском совете сообщили, что коммунальщики города готовы к расчистке дорог от снега.
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