Прогноз погоды в Украине 27 ноября - ожидаются сильные морозы.

Люди идут по улице. Иллюстративное фото: Твой Город

В Украине в среду, 27 ноября, ожидается облачная погода. В некоторых регионах ожидается снег и дождь, однако на большинстве территории нашего государства обойдется без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 27 ноября

"Ночью в западных, днем в северных областях местами небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без осадков", — говорится в сообщении.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью -3...-8°С, на западе и юго-востоке страны около 0°;

днем от -2...+3°С, в западных областях, в Одесской области и в Крыму +2...+7°С.

Погода в Украине 27 ноября Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 27 ноября

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью -3...-8°С, днем от +2...+3°С;

в Киеве ночью -5...-7°С, днем около 0°С.

Погода в Киевской области 27 ноября Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о самой холодной ночи 27 ноября.

Ранее во Львовском городском совете сообщили, что коммунальщики города готовы к расчистке дорог от снега.