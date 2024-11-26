Прогноз погоди в Україні 27 листопада — очікуються сильні морози

Люди йдуть вулицею. Ілюстративне фото: Твоє Місто

В Україні у середу, 27 листопада, очікується хмарна погода. В деяких регіонах очікують сніг і дощ, проте на більшості території нашої держави обійдеться без опадів. Температура повітря подекуди впаде до -8 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 27 листопада

"Вночі у західних, вдень у північних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без опадів", — говориться у повідомленні.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця. У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі -3...-8 °С, на заході та південному сході країни близько 0°;

вдень від -2...+3 °С, у західних областях, на Одещині та в Криму +2...+7 °С.

Погода в Україні 27 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області 27 листопада

У Київській області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі -3...-8 °С, вдень від +2...+3 °С;

у Києві вночі -5...-7 °С, вдень близько 0 °С.

Погода на Київщині 27 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про найхолоднішу ніч 27 листопада. За її словами, подекуди температура повітря буде -11 °С.

Раніше у Львівській міській раді повідомили, що комунальники міста готові до розчищення доріг від снігу.