Прогноз погоди в Україні на завтра 27 листопада від Наталки Діденко

Зимова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 27 листопада, буде з найхолоднішою ніччю в тижневій синоптичній перспективі. Місцями температура повітря знизиться до -11 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 27 листопада

У північних областях України, а також на Вінниччині та Черкащині мінімальна температура повітря прогнозується в межах -4...-9 °С, а на Чернігівщині місцями до -11 °С.

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада. Фото: facebook.com/tala.didenko

На решті території країни очікується -1...-4 °С, лише в західних областях та на південному сході — невеликі "плюси".

Протягом дня -2...+4 °С, у західних областях +4...+7 °С, а на Закарпатті та півдні Криму +7...+9 °С.

"У більшості областей України істотні опади завтра малоймовірні, лише в західних областях пройде невеликий дощ, а на півночі та на Вінниччині — невеликий мокрий сніг", — зазначила Діденко.

Вона попередила, що також густішають тумани. Внаслідок цього подекуди видимість знижується до 300-500 метрів.

Погода в Києві 27 листопада

У Києві завтра вдень очікується невеликий мокрий сніг. Найближчої ночі в столиці -5...-8 °С. Вдень очікується 0...-2 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 листопада густий туман накрив Київ. Видимість була 200-500 метрів.

Також погода в Україні з 25 листопада по 1 грудня буде характеризуватися низькими температурами. Окрім того, очікується підвищена ймовірність опадів.