Прогноз погоды в Украине на завтра 27 ноября от Наталки Диденко

Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 27 ноября, будет с самой холодной ночью в недельной синоптической перспективе. Местами температура воздуха снизится до -11 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 27 ноября

В северных областях Украины, а также в Винницкой и Черкасской областях минимальная температура воздуха прогнозируется в пределах -4...-9 °С, а на Черниговщине местами до -11 °С.

Прогноз погоды в Украине на 27 ноября. Фото: facebook.com/tala.didenko

На остальной территории страны ожидается -1...-4 °С, лишь в западных областях и на юго-востоке — небольшие "плюсы".

В течение дня -2...+4 °С, в западных областях +4...+7 °С, а на Закарпатье и юге Крыма +7...+9 °С.

"В большинстве областей Украины существенные осадки завтра маловероятны, лишь в западных областях пройдет небольшой дождь, а на севере и в Винницкой области — небольшой мокрый снег", — отметила Диденко.

Она предупредила, что также сгущаются туманы. Вследствие этого местами видимость снижается до 300-500 метров.

Погода в Киеве 27 ноября

В Киеве завтра днем ожидается небольшой мокрый снег. Ближайшей ночью в столице -5...-8 °С. Днем ожидается 0...-2 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 25 ноября густой туман накрыл Киев. Видимость была 200-500 метров.

Также погода в Украине с 25 ноября по 1 декабря будет характеризоваться низкими температурами. Кроме того, ожидается повышенная вероятность осадков.