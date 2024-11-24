Прогноз погоди в Україні на тиждень 25 листопада — 1 грудня

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні протягом наступного тижня, 25 листопада — 1 грудня, очікується з низькими показниками температури. Також збільшиться ймовірність опадів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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У понеділок, 25 листопада, по всій території країни опадів не передбачається. Вночі та зранку у центральних та південних областях місцями можливий туман. Синоптики зазначають, що вітер буде на південному сході північний, у західній частині південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-1 °С, вдень -2...+3 °С, а на крайньому заході — +3...+8 °С.

У вівторок, 26 листопада, на більшій частині території України очікується суха погода, однак вдень на крайньому сході та в Криму можливий невеликий мокрий сніг. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с, на заході південно-східний з поривами 7-12 м/с. Температура вночі становитиме -7...-2 °C, вдень -2...+3 °C, на заході країни +4...+9 °C.

У середу, 27 листопада, вночі на заході України можливий невеликий дощ із мокрим снігом. Вітер змінного напрямку, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від -1 до -6 °C, вдень від -1 до +4 °C, а на заході країни вночі буде 0...+5 °C, вдень +3...+8 °C.

У четвер, 28 листопада, вночі місцями у північних областях пройде невеликий сніг та мокрий сніг. Вдень у західній частині країни очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Також місцями можливий туман. Вітер у західній частині південний, 5-10 м/с, на решті території змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі буде -3...+2 °С, вдень +1...+6 °С, а у Криму — до +8 °С.

У п'ятницю, 29 листопада, вночі на заході, а вдень також у північних, Одеській та місцями центральних областях очікуються дощі з мокрим снігом. Вітер південний, у західній частині змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від -2 до +3 °C, вдень від +1 до +6 °C, а на півдні та в Криму +5...+10 °C.

У суботу, 30 листопада, у центральних, місцями південних та західних областях можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до +4 °C, вдень — від 0 до +5 °C, у центральних та південних областях — від +6 до +11 °C.

У неділю, 1 грудня, у південно-західній частині будуть опади — дощ та мокрий сніг. Вітер очікується східний та південно-східний, 7-12 м/с. У південних та центральних областях пориви до 20 м/с. Температура повітря вночі буде -1...+4 °C, вдень +1...+6 °C, а у південних областях та у Криму — +4...+9 °C.

Нагадаємо, погода в Харкові завтра буде з мінусовою температурою повітря. Вітер очікується північний, 7-12 м/с.

Також температура повітря в Одесі 25 листопада опуститься до -1 °C. Вночі та зранку місцями туман.