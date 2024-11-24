Прогноз погоды в Украине на неделю 25 ноября — 1 декабря

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине на следующей неделе, 25 ноября — 1 декабря, ожидается с низкими показателями температуры. Также увеличится вероятность осадков.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В понедельник, 25 ноября, по всей территории страны осадков не предвидится. Ночью и утром в центральных и южных областях местами возможен туман. Синоптики отмечают, что ветер будет на юго-востоке северный, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-1 °С, днем -2...+3 °С, а на крайнем западе — +3...+8 °С.

Во вторник, 26 ноября, на большей части территории Украины ожидается сухая погода, однако днем на крайнем востоке и в Крыму возможен небольшой мокрый снег. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с, на западе юго-восточный с порывами 7-12 м/с. Температура ночью составит -7...-2 °C, днем -2...+3 °C, на западе страны +4...+9 °C.

В среду, 27 ноября, ночью на западе Украины возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер переменного направления, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до -6 °C, днем от -1 до +4 °C, а на западе страны ночью будет 0...+5 °C, днем +3...+8 °C.

В четверг, 28 ноября, ночью местами в северных областях пройдет небольшой снег и мокрый снег. Днем в западной части страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Также местами возможен туман. Ветер в западной части южный, 5-10 м/с, на остальной территории переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет -3...+2 °С, днем +1...+6 °С, а в Крыму — до +8 °С.

В пятницу, 29 ноября, ночью на западе, а днем также в северных, Одесской и местами центральных областях ожидаются дожди с мокрым снегом. Ветер южный, в западной части переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3 °C, днем от +1 до +6 °C, а на юге и в Крыму +5...+10 °C.

В субботу, 30 ноября, в центральных, местами южных и западных областях возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +4 °C, днем — от 0 до +5 °C, в центральных и южных областях — от +6 до +11 °C.

В воскресенье, 1 декабря, в юго-западной части будут осадки — дождь и мокрый снег. Ветер ожидается восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. В южных и центральных областях порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью будет -1...+4 °C, днем +1...+6 °C, а в южных областях и в Крыму — +4...+9 °C.

Напомним, погода в Харькове завтра будет с минусовой температурой воздуха. Ветер ожидается северный, 7-12 м/с.

Также температура воздуха в Одессе 25 ноября опустится до -1°C. Ночью и утром местами туман.