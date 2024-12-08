Погода в Украине 9 декабря — синоптики предупредили о холоде

Мужчины попали под снегопад. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В Украине в понедельник, 9 декабря, ожидается облачная погода. На догогах следует остерегаться гололедицы. Температура воздуха будет достигать не менее +9 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 9 декабря

В Украине ожидается облачная погода. Ночью в западных областях, днем ​​на Правобережье страны и Крыму умеренные, в юго-западной части местами значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. В Карпатах и ​​на северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью от +3...-2 °С, днем 0...+5 °С;

в южной части ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С, в Крыму +11...+16 °С.

Погода в Украине 8 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 9 декабря

Погода в Киевской области будет облачной. Ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью от +3...-2 °С, днем 0...+5 °С;

в Киеве ночью и днем +1...+3 °С.

Погода в Киевской области 8 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптик Наталья Птуха прогнозировала, что первая половина декабря в Украине будет преимущественно сухой и туманной из-за влияния антициклона.

А харьковчан предупредили о возможной гололедице на дорогах и низких температурах ночью.