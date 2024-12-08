Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow В Укргидрометцентре предупредили о серьезных морозах на завтра arrow

В Укргидрометцентре предупредили о серьезных морозах на завтра

8 декабря 2024 17:35
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 9 декабря — синоптики предупредили о холоде
Мужчины попали под снегопад. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в понедельник, 9 декабря, ожидается облачная погода. На догогах следует остерегаться гололедицы. Температура воздуха будет достигать не менее +9 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 9 декабря

В Украине ожидается облачная погода. Ночью в западных областях, днем ​​на Правобережье страны и Крыму умеренные, в юго-западной части местами значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. В Карпатах и ​​на северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью от +3...-2 °С, днем 0...+5 °С;
  • в южной части ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С, в Крыму +11...+16 °С.
погода в Украине
Погода в Украине 8 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 9 декабря

Погода в Киевской области будет облачной. Ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью от +3...-2 °С, днем 0...+5 °С;
  • в Киеве ночью и днем +1...+3 °С.
погода в Киеве
Погода в Киевской области 8 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптик Наталья Птуха прогнозировала, что первая половина декабря в Украине будет преимущественно сухой и туманной из-за влияния антициклона.

А харьковчан предупредили о возможной гололедице на дорогах и низких температурах ночью.

Киев Укргидрометцентр синоптик погода в Украине температура воздуха

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:08 В Укрэнерго сообщили график отключений на завтра

18:07 Оккупанты создают огневые позиции на набережной Евпатории

17:49 Кладбище техники РФ — что происходит в Курской области

17:45 В Сирии ограбили резиденцию бывшего диктатора Асада

17:35 В Укргидрометцентре предупредили о серьезных морозах на завтра

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

17:20 Трамп ответил, уменьшится ли военная поддержка Украины

17:17 За границу нужно выезжать сейчас — пробки на трассе Одесса-Рени

17:15 В Харькове раздался громкий взрыв — что известно

17:02 Касается всех — какие финансовые дела нужно закончить до 2025-го

16:47 В Николаеве в пожаре чуть не сгорело четверо детей

18:08 В Укрэнерго сообщили график отключений на завтра

18:07 Оккупанты создают огневые позиции на набережной Евпатории

17:49 Кладбище техники РФ — что происходит в Курской области

17:45 В Сирии ограбили резиденцию бывшего диктатора Асада

17:35 В Укргидрометцентре предупредили о серьезных морозах на завтра

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

17:20 Трамп ответил, уменьшится ли военная поддержка Украины

17:17 За границу нужно выезжать сейчас — пробки на трассе Одесса-Рени

17:15 В Харькове раздался громкий взрыв — что известно

17:02 Касается всех — какие финансовые дела нужно закончить до 2025-го

16:47 В Николаеве в пожаре чуть не сгорело четверо детей

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника