Погода в Украине 9 декабря — синоптики предупредили о холоде

В Укргидрометцентре предупредили о серьезных морозах на завтра
В Украине в понедельник, 9 декабря, ожидается облачная погода. На догогах следует остерегаться гололедицы. Температура воздуха будет достигать не менее +9 °С.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 9 декабря
В Украине ожидается облачная погода. Ночью в западных областях, днем на Правобережье страны и Крыму умеренные, в юго-западной части местами значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. В Карпатах и на северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.
Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью от +3...-2 °С, днем 0...+5 °С;
- в южной части ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С, в Крыму +11...+16 °С.
Погода в Киевской области 9 декабря
Погода в Киевской области будет облачной. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью от +3...-2 °С, днем 0...+5 °С;
- в Киеве ночью и днем +1...+3 °С.
Ранее синоптик Наталья Птуха прогнозировала, что первая половина декабря в Украине будет преимущественно сухой и туманной из-за влияния антициклона.
А харьковчан предупредили о возможной гололедице на дорогах и низких температурах ночью.
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