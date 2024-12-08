Погода в Україні 9 грудня — синоптики попередили про холод

Чоловіки потрапили під снігопад. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

В Україні у понеділок, 9 грудня, очікується хмарна погода. На догогах варто остерігатися ожеледиці. Температура повітря сягатиме щонайменше +9 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україну 9 грудня

В Україні очікується хмарна погода. Вночі у західних областях, вдень на Правобережжі країни та в Криму помірні, в південно-західній частині місцями значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без опадів. У Карпатах та на північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі від +3...-2 °С, вдень 0...+5 °С;

у південній частині вночі +1...+6 °С, вдень +4...+9 °С, в Криму +11...+16 °С.

Погода в Україні 8 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області 9 грудня

Погода у Київській області буде хмарною. Вночі обійдеться без опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі від +3...-2 °С, вдень 0...+5 °С;

у Києві вночі та вдень +1...+3 °С.

Погода на Київщині 8 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптик Наталя Птуха, прогнозувала, що перша половина грудня в Україні буде переважно сухою й туманною через вплив антициклону.

А харків'ян попередили про можливу ожеледицю на дорогах та низькі температури вночі.