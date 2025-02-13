Прогноз погоды в Украине 14 февраля — ожидается гололедица

Женщины попали под дождь. Иллюстративное фото: hurriyetdailynews.com

В пятницу, 14 февраля, Украину начнут покидать холодные ветры, взамен придет более теплая воздушная масса из Западной Европы. В связи с этим в большинстве областей температура повысится, особенно ночью. В некоторых регионах шкала термометра достигнет +9 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Также синоптики сообщили, что атмосферный фронт обусловит в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой снег, на западе с дождем.

Ожидается облачная погода. В западных областях небольшой снег с дождем. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -5...0 °С, днем — 0...+5 °С.

Ветер юго-западный, днем на западе страны северо-западный, 7-12 м/с.

На остальной территории обойдется без осадков. Лишь в северных, Винницкой и Черкасской областях днем небольшой снег и мокрый снег. Температура ночью будет в пределах -8...-3 °С, на востоке страны до -13 °С. Днем — -3...-2 °С, в южной части — +4...+9 °С.

Погода в Украине 14 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В частности, 14 февраля в западных областях на дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на дорогах.

Предупреждение об опасности. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, завтра в Харькове ожидаются сильные морозы и сильные порывы ветра, которые достигнут 15-20 м/с. Также мы писали, что синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в течение этой недели, с 10 по 17 февраля.