Прогноз погоди в Україні 14 лютого — очікується ожеледиця

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечну погоду завтра
У п'ятницю, 14 лютого, Україну почнуть покидати холодні вітри, натомість прийде тепліша повітряна маса із Західної Європи. Через це у більшості областей температура підвищиться, особливо вночі. В деяких регіонах шкала термометра сягне +9 °С.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 14 лютого
Також синоптики повідомили, що атмосферний фронт зумовить у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий сніг, на заході з дощем.
Очікується хмарна погода. У західних областях невеликий сніг з дощем. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -5...0 °С, вдень — 0...+5 °С.
Вітер південно-західний, вдень на заході країни північно-західний, 7-12 м/с.
На решті території обійдеться без опадів. Лише в північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень невеликий сніг та мокрий сніг. Температура вночі перебуватиме в межах -8...-3 °С, на сході країни до -13 °С. Вдень — -3...-2 °С, у південній частині — +4...+9 °С.
Синоптики попереджають
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, 14 лютого в західних областях на дорогах ожеледиця.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.
Нагадаємо, завтра у Харкові очікуються сильні морози та сильні пориви вітру, які сягнуть 15-20 м/с. Також ми писали, що синоптики повідомили, якою буде погода в Україні впродовж цього тижня, з 10 по 17 лютого.
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