Прогноз погоди в Україні 14 лютого — очікується ожеледиця

Жінки потрапили під дощ. Ілюстративне фото: hurriyetdailynews.com

У п'ятницю, 14 лютого, Україну почнуть покидати холодні вітри, натомість прийде тепліша повітряна маса із Західної Європи. Через це у більшості областей температура підвищиться, особливо вночі. В деяких регіонах шкала термометра сягне +9 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Також синоптики повідомили, що атмосферний фронт зумовить у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий сніг, на заході з дощем.

Очікується хмарна погода. У західних областях невеликий сніг з дощем. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -5...0 °С, вдень — 0...+5 °С.

Вітер південно-західний, вдень на заході країни північно-західний, 7-12 м/с.

На решті території обійдеться без опадів. Лише в північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень невеликий сніг та мокрий сніг. Температура вночі перебуватиме в межах -8...-3 °С, на сході країни до -13 °С. Вдень — -3...-2 °С, у південній частині — +4...+9 °С.

Погода в Україні 14 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, 14 лютого в західних областях на дорогах ожеледиця.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.

Попередження про небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, завтра у Харкові очікуються сильні морози та сильні пориви вітру, які сягнуть 15-20 м/с. Також ми писали, що синоптики повідомили, якою буде погода в Україні впродовж цього тижня, з 10 по 17 лютого.