Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 1 ноября.

Ветер сломал дерево. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в пятницу 1 ноября ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха поднимется до +19 °С в некоторых регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 1 ноября

Завтра синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Будет западный ветер, скоростью 7-12 м/с, днем во всех областях, кроме юга и Закарпатья, порывы до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет составлять +3...+8 °С, на побережье Черного моря до +11 °С. А днем +11...+16 °С, в Прикарпатье, на Одесчине, Николаевщине и в Крыму — до +19 °С, на высокогорье Карпат +7...+12 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 1 ноября

В Киевской области завтра будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы составят 15-20 м/с.

Температура в регионе ночью прогнозируется +3...+8 °С, днем до +11...+16 °С. В то же время в Киеве ночью будет +6...+8 °С, днем +12...+14 °С.

Метеорологические явления 1 ноября

Днем 1 ноября во всех областях, кроме южных и Закарпатья, предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Ранее народный синоптик Наталья Диденко отметила, что завтра в Украине ожидается теплая погода без резких температурных изменений.

А в Харькове предупреждают жителей о сильном ветре в пятницу, 1 ноября.