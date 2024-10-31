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В Укргідрометцентрі попередили про небезпечну погоду завтра

31 жовтня 2024 14:51
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 1 листопада
Вітер зламав дерево. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у п'ятницю, 1 листопада, очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря підніметься максимально до +19 °С у деяких регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентру у Facebook.

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Погода в Україні 1 листопада

Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Буде західний вітер, швидкістю 7-12 м/с, вдень в усіх областях, окрім півдня та Закарпаття, — пориви до 15-20 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +3...+8 °С, на узбережжі Чорного моря до +11 °С. А вдень +11...+16 °С, на Прикарпатті, Одещині, Миколаївщині та в Криму — до +19 °С, на високогір'ї Карпат +7...+12 °С.

погода 1 листопада - прогноз
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 1 листопада

У Київській області завтра буде також мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви становитимуть 15-20 м/с.

Температура в регіоні вночі прогнозується +3...+8 °С, вдень до +11...+16 °С. Водночас у Києві вночі буде +6...+8 °С, вдень +12...+14 °С.

Метеорологічні явища 1 листопада

Вдень 1 листопада в усіх областях, окрім південних та Закарпаття, попереджають про пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

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Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Раніше народний синоптик Наталка Діденко зазначила, що завтра в Україні очікується доволі тепла погода без різких температурних змін. 

А у Харкові попереджають мешканців про сильний вітер у п'ятницю, 1 листопада.

Укргідрометцентр осінь прогноз погоди листопад погода в Україні синоптик

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