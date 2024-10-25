Прогноз погоды в Украине 26 октября

В Укргидрометцентре предупредили о морозе и сильном тумане завтра
Погода в Украине завтра, 26 октября, будет кое-где морозной и туманной. Осадков синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 26 октября
По прогнозам синоптиков, в большинстве районов Правобережья и северо-востоке страны ночью и утром ожидается туман. Ветер будет слабым, с переменным направлением, со скоростью 3-8 м/с.
Температура ночью будет колебаться от +3 до +8°С, в западных, Житомирской, Винницкой и восточных областях возможны понижения до -2°С мороза. Днем температура поднимется до +9...+14°С, а в Прикарпатье и Закарпатье — до +18°С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
В Укргидрометцентре предупреждают, что ночью и утром, 26 октября, в большинстве районов Правобережья ожидается туман.
"Видимость 200-500 метров. Первый уровень опасности желтый", — прогнозируют синоптики.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 26 октября небольшой дождь может пройти от Черниговщины через Черкасскую область до Крыма.
Также мы писали, что в Киеве погода будет способствовать дневным прогулкам в выходной день.
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