Прогноз погоды в Украине 26 октября

Женщина и мужчина в зимней одежде. Фото: THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

Погода в Украине завтра, 26 октября, будет кое-где морозной и туманной. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 26 октября

По прогнозам синоптиков, в большинстве районов Правобережья и северо-востоке страны ночью и утром ожидается туман. Ветер будет слабым, с переменным направлением, со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +3 до +8°С, в западных, Житомирской, Винницкой и восточных областях возможны понижения до -2°С мороза. Днем температура поднимется до +9...+14°С, а в Прикарпатье и Закарпатье — до +18°С.

Прогноз погоды в Украине на 26 октября. Фото: Укршидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Укргидрометцентре предупреждают, что ночью и утром, 26 октября, в большинстве районов Правобережья ожидается туман.

"Видимость 200-500 метров. Первый уровень опасности желтый", — прогнозируют синоптики.

Предупреждение о тумане. Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 26 октября небольшой дождь может пройти от Черниговщины через Черкасскую область до Крыма.

Также мы писали, что в Киеве погода будет способствовать дневным прогулкам в выходной день.