Прогноз погоди в Україні 26 жовтня

В Укргідрометцентрі попередили про мороз та сильний туман завтра
Погода в Україні завтра, 26 жовтня, буде подекуди морозною та туманною. Опадів синоптики не прогнозують.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 26 жовтня
За прогнозами синоптиків, у більшості районів Правобережжя та на північному сході країни вночі й вранці очікується туман. Вітер буде слабким, змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вночі коливатиметься від +3 до +8°С, у західних, Житомирській, Вінницькій та східних областях можливі зниження до -2°С морозу. Вдень температура підніметься до +9...+14°С, а на Прикарпатті та Закарпатті — до +18°С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
В Укргідрометцентрі попереджають, що вночі та вранці 26 жовтня у більшості районів Правобережжя очікується туман.
"Видимість 200-500 метрів. Перший рівень небезпечності, жовтий", — прогнозують синоптики.
Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що 26 жовтня невеликий дощ може пройти від Чернігівщини через Черкащину до Криму.
Також ми писали, що у Києві погода сприятиме денним прогулянкам у вихідний день.
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