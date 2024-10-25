Прогноз погоди в Україні 26 жовтня

Жінка й чоловік у зимовому одязі. Фото: THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

Погода в Україні завтра, 26 жовтня, буде подекуди морозною та туманною. Опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 26 жовтня

За прогнозами синоптиків, у більшості районів Правобережжя та на північному сході країни вночі й вранці очікується туман. Вітер буде слабким, змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +3 до +8°С, у західних, Житомирській, Вінницькій та східних областях можливі зниження до -2°С морозу. Вдень температура підніметься до +9...+14°С, а на Прикарпатті та Закарпатті — до +18°С.

Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня. Фото: Укршідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

В Укргідрометцентрі попереджають, що вночі та вранці 26 жовтня у більшості районів Правобережжя очікується туман.

"Видимість 200-500 метрів. Перший рівень небезпечності, жовтий", — прогнозують синоптики.

Попередження про туман. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що 26 жовтня невеликий дощ може пройти від Чернігівщини через Черкащину до Криму.

Також ми писали, що у Києві погода сприятиме денним прогулянкам у вихідний день.