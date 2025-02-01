Прогноз погоды в Украине 2 февраля - синоптики предупредили о снеге

Девушка идет по заснеженной улице. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 2 февраля, в Украине ожидается облачная погода. Стоит быть готовыми к мокрому снегу и гололеду. Самый высокий показатель температуры воздуха будет достигать +8 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 2 февраля

В Украине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в восточных и юго-восточных областях, днем в западных и юго-западных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами может быть гололедица. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью от -3...+2 °С, днем 0...+5 °С, на юге +3...+8 °С;

в Карпатах ночью -3...-8 °С, днем около 0 °С.

Погода в Украине 2 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила о резких изменениях погоды в Украине с первых чисел февраля. Она также предупредила, когда похолодание будет особенно ощутимым.

Кроме того, метеоролог Вера Балабух сообщила о том, как изменения климата повлияют на агросектор в Украине.