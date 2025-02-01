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В Укргідрометцентрі попередили, які області накриє мокрий сніг

1 лютого 2025 17:35
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 2 лютого — синоптики попередили про сніг
Дівчина йде засніженою вулицею. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У неділю, 2 лютого, в Україні очікується хмарна погода. Варто бути готовими до мокрого снігу та ожеледиці. Найвищий показник температури повітря сягатиме +8 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 2 лютого

В Україні очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі у східних та південно-східних областях, вдень у західних та південно-західних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди може бути ожеледиця. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі від -3...+2 °С, вдень 0...+5 °С, на півдні +3...+8 °С;
  • в Карпатах вночі -3...-8 °С, вдень близько 0 °С.
погода в Україні 2 лютого
Погода в Україні 2 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила про різкі зміни погоди в Україні з перших чисел лютого. Вона також попередила, коли похолодання буде особливо відчутним.

Окрім того, метеоролог Віра Балабух повідомила про те, як зміни клімату вплинуть на агросектор в Україні. 

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