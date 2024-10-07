Прогноз погоды в Украине на завтра 8 октября от Укргидрометцентра

Осенняя погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 8 октября, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях температура воздуха ночью снизится до +3 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 8 октября

Синоптики рассказали, что ночью в большинстве районов Левобережья, днем на Сумщине и Харьковщине дожди, а на остальной территории — без осадков.

На западе ночью и утром будет туман.

Ветер ожидается западный (в западных областях южный), 7-12 м/с, на северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью в западных областях +3...+8 °C, на остальной территории страны +6...+11 °C, на побережье морей до +13 °C. Днем будет +16...+21 °C, на севере, северо-востоке страны и в Карпатах +12...+17 °C.

Прогноз погоды в Украине на 8 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 8 октября

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Осадков не предполагается.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +6...+11 °C, днем +12...+17 °C;

в Киеве ночью +8...+10 °C, днем +15...+17 °C.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине завтра будет преимущественно сухой. Циклон, который в понедельник стал причиной дождей во многих областях, завтра покинет территорию Украины. Только на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине еще могут пройти остатки дождей.

Также на выходных в Киеве в нескольких районах из-за сильного ливня наблюдали подтопление. В течение суток 6 октября в столице зафиксировали рекорд суточного количества осадков.