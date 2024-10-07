Прогноз погоди в Україні на завтра, 8 вересня, від Наталки Діденко

Перехожі на вулиці в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра буде переважно сухою. Циклон, який у понеділок став причиною дощів в багатьох областях, завтра залишить територію України. Лише на Сумщині, Харківщині та Полтавщині ще можуть пройти залишки дощів.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook у понеділок, 7 жовтня.

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У вівторок, 8 жовтня, Україна опиниться поміж двох циклонічних систем — циклону Finny на північному сході та циклонічної області із центром Gerda над Великою Британією.

В Україні пануватиме сухий антициклон, який розташувався над Чорним морем.

Карта дії циклонів в Україні. Фото: Наталка Діденко

"Тому у вівторок в Україні опадів не передбачається, лише найближчої ночі ще залишки наповнять вологою повітря, землю та дерева на Сумщині, Полтавщині та частково Харківщині", — зазначила Діденко.

Якою завтра буде температура

Температура повітря у вівторок буде досить комфортною: +17...+22 °C, на півдні до +22...+25 °C. У північних областях вже буде прохолодніше +12...+18 °C.

У Києві 8 жовтня очікується погода без опадів із температурою повітря +16...+18 °C.

Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, на вихідних у Києві в кількох районах через сильну зливу спостерігали підтоплення. Упродовж доби 6 жовтня у столиці зафіксували рекорд добової кількості опадів.

Раніше Новини.LIVE писали, що 6 жовтня у Києві відбулася сильна злива, яка призвела до підтоплень вулиць та торговельних центрів. Система дощової каналізації не впоралася з великою кількістю води.