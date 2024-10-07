Прогноз погоды в Украине на завтра, 8 сентября, от Наталки Диденко

Прохожие на улице в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра будет преимущественно сухой. Циклон, ставший в понедельник причиной дождей во многих областях, завтра покинет территорию Украины. Только в Сумской, Харьковской и Полтавской областях еще могут пройти остатки дождей.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко в Facebook в понедельник, 7 октября.

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Во вторник, 8 октября, Украина окажется среди двух циклонических систем — циклона Finny на северо-востоке и циклонической области с центром Gerda над Великобританией.

В Украине будет царить сухой антициклон, расположившийся над Черным морем.

Карта действия циклонов в Украине. Фото: Наталья Диденко

"Поэтому во вторник в Украине осадков не предполагается, только в ближайшую ночь еще остатки наполнят влажной воздух, землю и деревья на Сумщине, Полтавщине и частично Харьковщине", — отметила Диденко.

Какой завтра будет температура

Температура воздуха во вторник будет достаточно комфортной: +17...+22 °C, на юге до +22...+25 °C. В северных областях уже прохладнее — +12...+18 °C.

В Киеве 8 октября ожидается без осадков с температурой воздуха +16...+18 °C.

Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, на выходных в Киеве в нескольких районах из-за сильного ливня наблюдали подтопление. В течение суток 6 октября в столице зафиксировали рекорд суточного количества осадков.

Ранее Новини.LIVE писали, что 6 октября в Киеве прошел сильный ливень, который привел к подтоплениям улиц и торговых центров. Система дождевой канализации не справилась с большим количеством воды.