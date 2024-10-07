Прогноз погоди в Україні на завтра 8 жовтня від Укргідрометцентру

Осіння погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 8 жовтня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях температура повітря вночі знизиться до +3 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня

Синоптики розповіли, що вночі в більшості районів Лівобережжя, вдень на Сумщині та Харківщині дощі, а на решті території — без опадів.

На заході вночі та зранку буде туман.

Вітер очікується західний (у західних областях південний), 7-12 м/с, на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі у західних областях +3...+8 °C, на решті території країни +6...+11 °C, на узбережжі морів до +13 °C. Вдень буде +16...+21 °C, на півночі, північному сході країни та в Карпатах +12...+17 °C.

Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 8 жовтня

У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +6...+11 °C, вдень +12...+17 °C;

у Києві вночі +8...+10 °C, вдень +15...+17 °C.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні завтра буде переважно сухою. Циклон, який у понеділок став причиною дощів в багатьох областях, завтра залишить територію України. Лише на Сумщині, Харківщині та Полтавщині ще можуть пройти залишки дощів.

Також на вихідних у Києві в кількох районах через сильну зливу спостерігали підтоплення. Упродовж доби 6 жовтня у столиці зафіксували рекорд добової кількості опадів.