Погода в Украине 31 июля - ожидается жара

Мальчик возле фонтана. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в четверг, 31 июля, ожидается переменно-облачная погода. Температура воздуха в течение дня будет в пределах +27...+36 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Завтра в Украине будет переменная облачность: в северо-восточной части, а днем и на Закарпатье и в Карпатах местами пройдут кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-западного направления, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью на юге и востоке страны +18...+23 °С, на остальной территории +12...+17 °С;

днем на юге и востоке страны +27...+32 °С, на остальной территории +21...+26 °С, на Луганщине сильная жара +35...+36 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве непогода парализовала транспорт — вода залила дороги.

По словам синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине ожидается +20...+33 °C. В то же время некоторые регионы накроют сильные дожди с грозами.