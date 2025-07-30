Погода в Украине 31 июля - ожидается жара

В Укргидрометцентре предупредили, где завтра будет сильная жара
В Украине в четверг, 31 июля, ожидается переменно-облачная погода. Температура воздуха в течение дня будет в пределах +27...+36 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
Прогноз погоды в Украине на 31 июля
Завтра в Украине будет переменная облачность: в северо-восточной части, а днем и на Закарпатье и в Карпатах местами пройдут кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков.
Ветер будет преимущественно северо-западного направления, 7-12 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью на юге и востоке страны +18...+23 °С, на остальной территории +12...+17 °С;
- днем на юге и востоке страны +27...+32 °С, на остальной территории +21...+26 °С, на Луганщине сильная жара +35...+36 °С.
Напомним, в Киеве непогода парализовала транспорт — вода залила дороги.
По словам синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине ожидается +20...+33 °C. В то же время некоторые регионы накроют сильные дожди с грозами.
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