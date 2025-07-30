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Головна Метео В Укргідрометцентрі попередили, де завтра буде сильна спека

В Укргідрометцентрі попередили, де завтра буде сильна спека

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 17:40
Погода в Україні 31 липня - очікується спека
Хлопчик біля фонтану. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у четвер, 31 липня, очікується мінливо-хмарна погода. Температура повітря протягом дня буде в межах +27...+36 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Завтра в Україні буде мінлива хмарність: у північно-східній частині, а вдень і на Закарпатті та в Карпатах, місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів.

Вітер буде переважно північно-західного напрямку, 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі на півдні та сході країни +18...+23 °С, на решті території +12...+17 °С;
  • вдень на півдні та сході країни +27...+32 °С, на решті території +21...+26 °С, на Луганщині сильна спека — +35...+36 °С.
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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві негода паралізувала транспорт — вода залила дороги.

За словами синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні очікується +20...+33 °C. Водночас деякі регіони накриють сильні дощі з грозами.

Укргідрометцентр літо синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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