Прогноз погоды в Украине на завтра 25 сентября от Укргидрометцентра

Люди гуляют в дождь. Фото: УНИАН

В среду, 25 сентября, на территории Украины ожидается переменная облачность. Ночью осадки прогнозируются в Прикарпатье и Закарпатье, а днем дожди могут задеть западные области.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 25 сентября

В среду, 25 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в западных регионах, в частности в Прикарпатье и Закарпатье, возможны кратковременные дожди, а в некоторых местах — даже грозы. В других областях страны осадков не предполагается. Ветер преимущественно южного и юго-восточного направления, его скорость составит 7-12 м/с.

Температурный режим ночью будет колебаться в пределах +9…+14 °С, на побережье морей температура может подниматься до +17 °C. Днем температура воздуха достигнет +23...+28 °C, в западных областях будет прохладнее — +18...+23 °C.

Погода в Украине на 25 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 25 сентября

В Киевской области 25 сентября ожидается переменная облачность, однако осадки не ожидаются. Ветер будет дуть с южного направления со скоростью 7-12 м/с.

Температурные показатели ночью будут колебаться в пределах +9...+14 °С, а днем температура поднимется до +23...+28 °C. В столице ночью температура будет +11...+13 °C, а днем ожидается +25...+27 °C.

Погода в Украине на 25 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

В период с 24 по 26 сентября в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это касается северных, центральных и южных областей (кроме Одесской), а также Харьковской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила об изменении погоды в нескольких областях завтра, 25 сентября, из-за приближающегося циклона "Бригитта".

Ранее мы писали, что синоптики спрогнозировали погоду во Львове и области завтра, 25 сентября. Там обещают осадки, которые будут локально идти с утра до вечера.