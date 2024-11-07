Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 8 ноября.

Девушка идет под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в пятницу 8 ноября ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем будет в пределах +1…15 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 8 ноября

Завтра прогнозируют переменную облачность, но на востоке и Сумской области днем местами пройдет небольшой дождь.

Ночью и утром в западных областях прогнозируется туман, ожидается северо-западный ветер, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет составлять -2...+3 °С, в восточных областях +1...+6 °С. Днем будет +4...+9 °С, в Закарпатье и в южной части — +10...+15 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 8 ноября

В Киевской области также переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от -2...+3 °С, днем +4...+9 °С. В Киеве ночью ожидается 0...+2 °С, днем — +7...+9 °С.

Ранее Meteoprog предупреждали украинцев о тумане завтра.

В Одессе синоптики завтра прогнозируют облачную погоду без осадков.