Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 8 ноября.

В Укргидрометцентре назвали области, в которых завтра будет дождь
В Украине в пятницу 8 ноября ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем будет в пределах +1…15 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
Погода в Украине 8 ноября
Завтра прогнозируют переменную облачность, но на востоке и Сумской области днем местами пройдет небольшой дождь.
Ночью и утром в западных областях прогнозируется туман, ожидается северо-западный ветер, 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха будет составлять -2...+3 °С, в восточных областях +1...+6 °С. Днем будет +4...+9 °С, в Закарпатье и в южной части — +10...+15 °С.
Погода в Киевской области 8 ноября
В Киевской области также переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от -2...+3 °С, днем +4...+9 °С. В Киеве ночью ожидается 0...+2 °С, днем — +7...+9 °С.
Ранее Meteoprog предупреждали украинцев о тумане завтра.
В Одессе синоптики завтра прогнозируют облачную погоду без осадков.
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