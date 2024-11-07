Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 8 листопада

Дівчина йде під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у п'ятницю, 8 листопада, очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря вдень буде в межах +1...15 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Завтра прогнозують мінливу хмарність без опадів, але на сході та Сумській області вдень місцями пройде невеликий дощ.

Вночі та вранці у західних областях прогнозують туман, очікується північно-західний вітер, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря становитиме -2...+3 °С, у східних областях +1...+6 °С. Вдень буде +4...+9 °С, на Закарпатті та в південній частині — +10...+15 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 8 листопада

У Київській області також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від -2...+3 °С, вдень +4...+9 °С. У Києві вночі очікується 0...+2 °С, вдень +7...+9 °С.

Раніше Meteoprog попереджали українців про туман завтра.

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