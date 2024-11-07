Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 8 листопада

В Укргідрометцентрі назвали області, в яких завтра буде дощ
В Україні у п'ятницю, 8 листопада, очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря вдень буде в межах +1...15 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
Погода в Україні 8 листопада
Завтра прогнозують мінливу хмарність без опадів, але на сході та Сумській області вдень місцями пройде невеликий дощ.
Вночі та вранці у західних областях прогнозують туман, очікується північно-західний вітер, 5-10 м/с.
Вночі температура повітря становитиме -2...+3 °С, у східних областях +1...+6 °С. Вдень буде +4...+9 °С, на Закарпатті та в південній частині — +10...+15 °С.
Погода на Київщині 8 листопада
У Київській області також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від -2...+3 °С, вдень +4...+9 °С. У Києві вночі очікується 0...+2 °С, вдень +7...+9 °С.
Раніше Meteoprog попереджали українців про туман завтра.
А в Одесі синоптики завтра прогнозують хмарну погоду без опадів.
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