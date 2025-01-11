Погода в Украине на 12 января от Укргидрометцентра - ожидается гололедица

В Укргидрометцентре назвали области, где завтра будет идти снег
В Украине в воскресенье, 12 января, ожидается облачная погода. Днем столбики термометров будут в пределах -2...+10 °C.
Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.
Погода в Украине 12 января
По данным синоптиков, завтра будет облачно: на западе, днем и на севере и большинстве центральных областей пройдет небольшой мокрый снег. Ночью в Карпатах умеренный снег, а в юго-восточной части — дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега. В то же время на остальной территории воскресенье будет без существенных осадков.
Также прогнозируют гололедицу во всех областях, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей. Ветер ожидается преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью -6...-1 °С;
- днем -2...+3 °С;
- в южной части +1...+6 °С;
- на высокогорье Карпат -10...-5 °С.
Метеорологические явления 12 января
В воскресенье во всех областях, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, на дорогах будет гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
В Укргидрометцентре предупредили, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила об опасности на дорогах. Завтра в областях ожидается гололедица.
А в Харькове и области завтра объявили первый уровень опасности из-за гололеда.
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