Погода в Украине на 12 января от Укргидрометцентра - ожидается гололедица

Снегопад. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в воскресенье, 12 января, ожидается облачная погода. Днем столбики термометров будут в пределах -2...+10 °C.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 12 января

По данным синоптиков, завтра будет облачно: на западе, днем и на севере и большинстве центральных областей пройдет небольшой мокрый снег. Ночью в Карпатах умеренный снег, а в юго-восточной части — дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега. В то же время на остальной территории воскресенье будет без существенных осадков.

Также прогнозируют гололедицу во всех областях, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей. Ветер ожидается преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью -6...-1 °С;

днем -2...+3 °С;

в южной части +1...+6 °С;

на высокогорье Карпат -10...-5 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Метеорологические явления 12 января

В воскресенье во всех областях, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, на дорогах будет гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

В Укргидрометцентре предупредили, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила об опасности на дорогах. Завтра в областях ожидается гололедица.

А в Харькове и области завтра объявили первый уровень опасности из-за гололеда.