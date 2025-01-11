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Синоптик Діденко попередила про похолодання в Україні завтра

11 січня 2025 15:23
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні на 12 січня від Діденко - очікується мороз та сніг
Снігопад на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у неділю, 12 січня, очікується холодна погода. Протягом доби температура повітря коливатиметься у межах -4...+7 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 12 січня

За словами синоптика, вночі передбачається -4...-1 °C, на півдні та південному сході — 0...+2 °C. Вдень у неділю температура повітря коливатиметься близько 0 °C: у західних областях -3...0 °C, у центральній частині та сході 0...+4 °C, а в південній частині — +2...+7 °C. 

"Через похолодання на дорогах стало більш слизько, місцями ожеледиця, обережно!", — зауважила Діденко.

Вона зазначила, що сніг та мокрий сніг пройдуть у неділю в західних та північних областях, на решті території — без істотних опадів.

Надалі в Україні очікується прохолодна погода, а вже з 16 січня температура повітря підвищиться на кілька градусів.

Погода у Києві 12 січня

У Києві вночі буде -3...-1 °C, вдень близько 0 °C. Водночас на небі очікуються хмари, але без серйозних опадів протягом дня.

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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, завтра у Харкові та області завтра оголосили перший рівень небезпеки через ожеледицю.

А в Києві синоптики спрогнозували температуру повітря в межах -6...+3 °С завтра. 

зима Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

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