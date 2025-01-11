Погода в Украине на 12 января от Диденко - ожидается мороз и снег

Снегопад на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в воскресенье, 12 января, ожидается холодная погода. В течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах -4...+7°C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 12 января

По словам синоптика, ночью предполагается -4...-1 °C, на юге и юго-востоке — 0...+2 °C. Днем в воскресенье температура воздуха будет колебаться около 0 °C: в западных областях -3...0 °C, в центральной части и востоке 0...+4 °C, а в южной части — +2...+7 °C.

"Из-за похолодания на дорогах стало более скользко, местами гололедица, осторожно!", — отметила Диденко.

Она отметила, что снег и мокрый снег пройдут в воскресенье в западных и северных областях, на остальной территории без существенных осадков.

В дальнейшем в Украине ожидается холодная погода, а уже с 16 января температура воздуха повысится на несколько градусов.

Погода в Киеве 12 января

В Киеве ночью будет -3...-1 °C, днем около 0 °C. В то же время, на небе ожидаются облака, но без серьезных осадков в течение дня.

Скриншот поста Диденко

Напомним, завтра в Харькове и области завтра объявили первый уровень опасности из-за гололеда.

А в Киеве синоптики спрогнозировали температуру воздуха в пределах -6...+3 °С завтра.