Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow В Укргідрометцентрі назвали області, де завтра йтиме сніг arrow

В Укргідрометцентрі назвали області, де завтра йтиме сніг

11 січня 2025 17:35
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні на 12 січня від Укргідрометцентрі - очікується ожеледиця
Снігопад. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у неділю, 12 січня, очікується хмарна погода. Вдень стовпчики термометрів будуть в межах -2...+10 °C.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook.

Читайте також:

Погода в Україні 12 січня

За даними синоптиків, завтра буде хмарно: на заході, вдень і на півночі та більшості центральних областей пройде невеликий мокрий сніг. Вночі в Карпатах помірний сніг, а у південно-східній частині — дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. Водночас на решті території неділя буде без істотних опадів.

Також прогнозують ожеледицю в усіх областях, окрім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Вітер очікується переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі -6...-1 °С;
  • вдень -2...+3 °С;
  • у південній частині +1...+6 °С; 
  • на високогір'ї Карпат -10...-5 °С.
яка погода буде 12 січня - прогноз синоптиків
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Метеорологічні явища 12 січня

У неділю в усіх областях, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областях на дорогах буде ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

В Укргідрометцентрі попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Де буде сніг завтра, 12 січня - названо області
Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила про небезпеку на дорогах. Завтра в областях очікується ожеледиця.

А у Харкові та області завтра оголосили перший рівень небезпеки через ожеледицю.

сніг зима синоптик прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:01 Пожежі в Каліфорнії — ЗМІ показали відео "до" та "після"

17:52 Експерт спрогнозував невтішну ситуацію на ринку праці у 2025 році

17:51 Ідеальний день у житті — чому люди витрачають мільйони на весілля

17:45 Електрокари захоплюють південь України — скільки авто в Одесі

17:39 Снайпери ГУР ліквідували групу росіян під Покровськом — відео

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:35 В Укргідрометцентрі назвали області, де завтра йтиме сніг

17:21 У Львові водій наїхав на огорожу та втік — деталі ДТП

17:18 ЗСУ вперше показали роботу мостоукладальника М60 AVLB — відео

17:15 Затори на трасі Одеса-Рені — яка ситуація сьогодні надвечір

17:02 Що українцям робити з доларами і чи зросте курс у січні 2025

18:01 Пожежі в Каліфорнії — ЗМІ показали відео "до" та "після"

17:52 Експерт спрогнозував невтішну ситуацію на ринку праці у 2025 році

17:51 Ідеальний день у житті — чому люди витрачають мільйони на весілля

17:45 Електрокари захоплюють південь України — скільки авто в Одесі

17:39 Снайпери ГУР ліквідували групу росіян під Покровськом — відео

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:35 В Укргідрометцентрі назвали області, де завтра йтиме сніг

17:21 У Львові водій наїхав на огорожу та втік — деталі ДТП

17:18 ЗСУ вперше показали роботу мостоукладальника М60 AVLB — відео

17:15 Затори на трасі Одеса-Рені — яка ситуація сьогодні надвечір

17:02 Що українцям робити з доларами і чи зросте курс у січні 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки"мінімалка в ЄС більша, ніж в Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

Text

05:13 Військові сьогодні найбезправніші в Україні — нардеп Гончаренко

10 січня 2025
Text

17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році