Погода в Україні на 12 січня від Укргідрометцентрі - очікується ожеледиця

В Укргідрометцентрі назвали області, де завтра йтиме сніг
В Україні у неділю, 12 січня, очікується хмарна погода. Вдень стовпчики термометрів будуть в межах -2...+10 °C.
Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook.
Погода в Україні 12 січня
За даними синоптиків, завтра буде хмарно: на заході, вдень і на півночі та більшості центральних областей пройде невеликий мокрий сніг. Вночі в Карпатах помірний сніг, а у південно-східній частині — дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. Водночас на решті території неділя буде без істотних опадів.
Також прогнозують ожеледицю в усіх областях, окрім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Вітер очікується переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі -6...-1 °С;
- вдень -2...+3 °С;
- у південній частині +1...+6 °С;
- на високогір'ї Карпат -10...-5 °С.
Метеорологічні явища 12 січня
У неділю в усіх областях, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областях на дорогах буде ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
В Укргідрометцентрі попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
Раніше синоптик Наталка Діденко попередила про небезпеку на дорогах. Завтра в областях очікується ожеледиця.
А у Харкові та області завтра оголосили перший рівень небезпеки через ожеледицю.
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