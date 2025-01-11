Погода в Україні на 12 січня від Укргідрометцентрі - очікується ожеледиця

Снігопад. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у неділю, 12 січня, очікується хмарна погода. Вдень стовпчики термометрів будуть в межах -2...+10 °C.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 12 січня

За даними синоптиків, завтра буде хмарно: на заході, вдень і на півночі та більшості центральних областей пройде невеликий мокрий сніг. Вночі в Карпатах помірний сніг, а у південно-східній частині — дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. Водночас на решті території неділя буде без істотних опадів.

Також прогнозують ожеледицю в усіх областях, окрім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Вітер очікується переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі -6...-1 °С;

вдень -2...+3 °С;

у південній частині +1...+6 °С;

на високогір'ї Карпат -10...-5 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Метеорологічні явища 12 січня

У неділю в усіх областях, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областях на дорогах буде ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

В Укргідрометцентрі попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила про небезпеку на дорогах. Завтра в областях очікується ожеледиця.

А у Харкові та області завтра оголосили перший рівень небезпеки через ожеледицю.