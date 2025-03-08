Погода в Украине 9 марта от Укргидрометцентра - ожидается тепло

Туман. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в воскресенье, 9 марта, прогнозируют небольшую облачность, но погода будет сухой. Температура воздуха ожидается в пределах -2...+18 °С в течение суток.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 9 марта

В Украине завтра в течение дня будет небольшая облачность, но осадков не предвидится. В восточных областях ночью и утром местами прогнозируют туман.

По данным синоптиков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, а температура воздуха составит:

ночью -2...+3 °С;

днем +13...+18 °С, на побережье морей +7...+12 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на Киевщине 9 марта

В Киевской области завтра также будет небольшая облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью -2...+3 °С;

днем +13...+18 °С.

В то же время в Киеве ночью ожидается +1...+3 °С, днем — +16...+18 °С.

Напомним, синоптики предупредили о снеге в Украине завтра, который может выпасть в нескольких городах.

А в Одессе завтра будет до +12°C, однако будет ощущаться прохладнее из-за сильного ветра.