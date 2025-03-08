Погода в Украине 9 марта от Укргидрометцентра - ожидается тепло

В Укргидрометцентре назвали области, где завтра будет туман
В Украине в воскресенье, 9 марта, прогнозируют небольшую облачность, но погода будет сухой. Температура воздуха ожидается в пределах -2...+18 °С в течение суток.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
Прогноз погоды в Украине 9 марта
В Украине завтра в течение дня будет небольшая облачность, но осадков не предвидится. В восточных областях ночью и утром местами прогнозируют туман.
По данным синоптиков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, а температура воздуха составит:
- ночью -2...+3 °С;
- днем +13...+18 °С, на побережье морей +7...+12 °С.
Прогноз погоды на Киевщине 9 марта
В Киевской области завтра также будет небольшая облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью -2...+3 °С;
- днем +13...+18 °С.
В то же время в Киеве ночью ожидается +1...+3 °С, днем — +16...+18 °С.
Напомним, синоптики предупредили о снеге в Украине завтра, который может выпасть в нескольких городах.
А в Одессе завтра будет до +12°C, однако будет ощущаться прохладнее из-за сильного ветра.
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