Погода в Україні 9 березня від Укргідрометцентру - очікується тепло

В Укргідрометцентрі назвали області, де завтра буде туман
В Україні у неділю, 9 березня, прогнозують невелику хмарність, але погода буде сухою. Температура повітря очікується в межах -2...+18 °С протягом доби.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди в Україні 9 березня
В Україні завтра протягом дня буде невелика хмарність, але опадів не передбачається. У східних областях вночі та вранці місцями прогнозують туман.
За даними синоптиків, вітер південно-східний, 5-10 м/с, а температура повітря становитиме:
- вночі -2...+3 °С;
- вдень +13...+18 °С, на узбережжі морів +7...+12 °С.
Прогноз погоди на Київщині 9 березня
У Київській області завтра також буде невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі -2...+3 °С;
- вдень +13...+18 °С.
Водночас у Києві вночі очікується +1...+3 °С, вдень — +16...+18 °С.
Нагадаємо, синоптики попередили про сніг в Україні завтра, який може випасти у кількох містах.
А в Одесі завтра буде до +12°C, однак відчуватиметься прохолодніше через сильний вітер.
Читайте Новини.LIVE!