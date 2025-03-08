Погода в Україні 9 березня від Укргідрометцентру - очікується тепло

Туман. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у неділю, 9 березня, прогнозують невелику хмарність, але погода буде сухою. Температура повітря очікується в межах -2...+18 °С протягом доби.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні 9 березня

В Україні завтра протягом дня буде невелика хмарність, але опадів не передбачається. У східних областях вночі та вранці місцями прогнозують туман.

За даними синоптиків, вітер південно-східний, 5-10 м/с, а температура повітря становитиме:

вночі -2...+3 °С;

вдень +13...+18 °С, на узбережжі морів +7...+12 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині 9 березня

У Київській області завтра також буде невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі -2...+3 °С;

вдень +13...+18 °С.

Водночас у Києві вночі очікується +1...+3 °С, вдень — +16...+18 °С.

Нагадаємо, синоптики попередили про сніг в Україні завтра, який може випасти у кількох містах.

А в Одесі завтра буде до +12°C, однак відчуватиметься прохолодніше через сильний вітер.