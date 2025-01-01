Прогноз погоды на завтра, 2 января, от Укргидрометцентра

Кот на подоконнике. Иллюстративное фото: 24tv.ua

В Украине в четверг, 2 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем составит +5...+10 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 2 января

По данным синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями, но осадки ожидаются лишь в западных областях местами в виде небольшого дождя.

На юге ночью и утром прогнозируют туман. Ветер будет юго-западным, 7-12 м/с, а в северных, западных и Винницкой областях — порывы 15-20 м/с, в Карпатах даже 25-30 м/с.

Температура воздуха:

ночью -2...+3 °С;

днем +5...+10 °С;

в Крыму до +13 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 2 января

В Киеве также будет облачно с прояснениями, без осадков. Ожидается юго-западный ветер, 7-12 м/с и порывы до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -2...+3 °С, днем +5...+10 °С. В Киеве ночью +1...+3 °С, днем — +7...+9 °С.

В то же время жителей столицы и области предупреждают об опасных метеорологических явлениях — порывы ветра 15-20 м/с.

Объявлен первый уровень опасности, желтый. Из-за этого может быть затруднено движение транспорта.

Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве завтра потеплеет, однако синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

А синоптик Наталья Диденко спрогнозировала потепление в четверг и назвала области, где местами будет до +14 °C.