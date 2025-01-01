Прогноз погоды на завтра, 2 января, от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре назвали области, где завтра будет до +10 °С
В Украине в четверг, 2 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем составит +5...+10 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
Погода в Украине 2 января
По данным синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями, но осадки ожидаются лишь в западных областях местами в виде небольшого дождя.
На юге ночью и утром прогнозируют туман. Ветер будет юго-западным, 7-12 м/с, а в северных, западных и Винницкой областях — порывы 15-20 м/с, в Карпатах даже 25-30 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -2...+3 °С;
- днем +5...+10 °С;
- в Крыму до +13 °С.
Погода на Киевщине 2 января
В Киеве также будет облачно с прояснениями, без осадков. Ожидается юго-западный ветер, 7-12 м/с и порывы до 15-20 м/с.
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -2...+3 °С, днем +5...+10 °С. В Киеве ночью +1...+3 °С, днем — +7...+9 °С.
В то же время жителей столицы и области предупреждают об опасных метеорологических явлениях — порывы ветра 15-20 м/с.
Объявлен первый уровень опасности, желтый. Из-за этого может быть затруднено движение транспорта.
Напомним, в Киеве завтра потеплеет, однако синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.
А синоптик Наталья Диденко спрогнозировала потепление в четверг и назвала области, где местами будет до +14 °C.
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