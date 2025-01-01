Прогноз погоди на завтра, 2 січня, від Укргідрометцентру

Кіт на підвіконні. Ілюстративне фото: 24tv.ua

В Україні у четвер, 2 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вдень становитиме +5...+10 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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За даними синоптиків, завтра буде хмарно з проясненнями, але опади очікуються лише у західних областях місцями у вигляді невеликого дощу.

На півдні вночі та вранці прогнозують туман. Вітер буде південно-західним, 7-12 м/с, а у північних, західних і Вінницькій областях — пориви 15-20 м/с, в Карпатах навіть 25-30 м/с.

Температура повітря:

вночі -2...+3 °С;

вдень +5...+10 °С;

в Криму до +13 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 2 січня

У Києві також буде хмарно з проясненнями, без опадів. Очікується південно-західний вітер, 7-12 м/с та пориви до 15-20 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься у межах -2...+3 °С, вдень +5...+10 °С. Водночас мешканців столиці та області попереджають про небезпечні метеорологічні явища — пориви вітру 15-20 м/с.

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Внаслідок цього може бути ускладнений рух транспорту.

Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві завтра потеплішає, однак синоптики попереджають про сильні пориви вітру.

А синоптик Наталка Діденко спрогнозувала потеплішання у четвер та назвала області, де місцями буде до +14 °C.