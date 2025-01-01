Прогноз погоди на завтра, 2 січня, від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі назвали області, де завтра буде до +10 °С
В Україні у четвер, 2 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вдень становитиме +5...+10 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
Погода в Україні 2 січня
За даними синоптиків, завтра буде хмарно з проясненнями, але опади очікуються лише у західних областях місцями у вигляді невеликого дощу.
На півдні вночі та вранці прогнозують туман. Вітер буде південно-західним, 7-12 м/с, а у північних, західних і Вінницькій областях — пориви 15-20 м/с, в Карпатах навіть 25-30 м/с.
Температура повітря:
- вночі -2...+3 °С;
- вдень +5...+10 °С;
- в Криму до +13 °С.
Погода на Київщині 2 січня
У Києві також буде хмарно з проясненнями, без опадів. Очікується південно-західний вітер, 7-12 м/с та пориви до 15-20 м/с.
Вночі температура повітря коливатиметься у межах -2...+3 °С, вдень +5...+10 °С. Водночас мешканців столиці та області попереджають про небезпечні метеорологічні явища — пориви вітру 15-20 м/с.
Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Внаслідок цього може бути ускладнений рух транспорту.
Нагадаємо, у Києві завтра потеплішає, однак синоптики попереджають про сильні пориви вітру.
А синоптик Наталка Діденко спрогнозувала потеплішання у четвер та назвала області, де місцями буде до +14 °C.
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