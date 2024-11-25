Прогноз погоды в Украине на завтра 26 ноября от Укргидрометцентра

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 26 ноября, ожидается с небольшой облачностью. Местами будут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 26 ноября

Синоптики рассказали, что в Луганской, Донецкой областях и в Крыму местами небольшой мокрый снег и дождь.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами будет гололедица.

Прогноз погоды в Украине на 26 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер ожидается юго-восточный, а на востоке и юге страны северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -2...-7 °С, на крайнем западе и востоке, а также в Крыму 0 °С. Днем ожидается -2...+3 °С, в большинстве западных областей и в Одесской области +2...+7 °С.

Напомним, в Харькове завтра ожидается облачная погода, но с прояснениями. Температура воздуха ночью снизится до -5 °С.

Также синоптик Наталья Диденко отметила, что завтра в Украине ожидается понижение температуры воздуха.