Прогноз погоди в Україні на завтра 26 листопада від Діденко

Люди йдуть в сніг. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 26 листопада, у деяких регіонах України будуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Загалом завтра очікується зниження температури повітря.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 26 листопада

За прогнозом Діденко, завтра на території України ймовірна паморозь. На сході вночі та ввечері на заході варто очікувати опади у вигляді снігу та мокрого снігу. На решті територій переважатиме суха погода.

Температура повітря вночі коливатиметься від -1...-6 °С, у північних регіонах стовпчики термометрів знизяться до -6...-9 °С.

Вдень 26 листопада буде трішки тепліше — від -2...+4 °С, на півдні країни передбачається +3...+6 °С, а на заході показники підскочать до +4...+8 °С.

Погода в Україні 26 листопада. Фото: Meteoprog

Погода у Києві 26 листопада

У києві у вівторок, 26 листопада, опади малоймовірні. У столиці навіть очікується доволі сонячна погода.

Вночі температура повітря становитиме -3...-6 °С, вдень показники коливатимуться в межах 0 °С.

Діденко зазначила, що 28 листопада киянам слід чекати на невелике потепління.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні протягом наступного тижня, 25 листопада — 1 грудня, очікується з низькими показниками температури. Також збільшиться ймовірність опадів.

Нагадаємо, у Києві 21 листопада випав перший сніг. Через ожеледицю на дорогах працювала спеціальна техніка та комунальні працівники. Дивіться фоторепортаж від Новини.LIVE.