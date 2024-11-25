Прогноз погоды в Украине на завтра 26 ноября от Диденко

Люди идут в снег. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 26 ноября, в некоторых регионах Украины будут осадки в виде снега и мокрого снега. В целом завтра ожидается понижение температуры воздуха.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 26 ноября

По прогнозу Диденко, завтра на территории Украины вероятна изморозь. На востоке ночью и вечером на западе следует ожидать осадков в виде снега и мокрого снега. На остальных территориях будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -1...-6 °С, в северных регионах столбики термометров снизятся до -6...-9 °С.

Днем 26 ноября будет немного теплее — от -2...+4 °С, на юге страны предполагается +3...+6 °С, а на западе показатели подскочат до +4...+8 °С.

Погода в Украине 26 ноября. Фото: Meteoprog

Погода в Киеве 26 ноября

В Киеве во вторник, 26 ноября, осадки маловероятны. В столице даже ожидается достаточно солнечная погода.

Ночью температура воздуха будет составлять -3...-6 °С, днем показатели будут колебаться в пределах 0 °С.

Диденко отметила, что 28 ноября киевлянам следует ожидать небольшого потепления.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине в течение следующей недели, 25 ноября — 1 декабря, ожидается с низкими показателями температуры. Также увеличится вероятность осадков.

Напомним, в Киеве 21 ноября выпал первый снег. Из-за гололедицы на дорогах работала специальная техника и коммунальные работники. Смотрите фоторепортаж от Новини.LIVE.