Прогноз погоди в Україні на завтра 26 листопада від Укргідрометцентру

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 26 листопада, очікується з невеликою хмарністю. Місцями будуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 26 листопада

Синоптики розповіли, що у Луганській, Донецькій областях та в Криму місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди буде ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 26 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вітер очікується південно-східний, а на сході та півдні країни північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі -2...-7 °С, на крайньому заході та сході, а також у Криму 0 °С. Вдень очікується -2...+3 °С, у більшості західних областей та на Одещині +2...+7 °С.

Нагадаємо, у Харкові завтра очікується хмарна погода, але з проясненнями. Температура повітря вночі знизиться до -5 °С.

Також синоптик Наталка Діденко зазначила, що завтра в Україні очікується зниження температури повітря.