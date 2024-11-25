Прогноз погоди в Україні на завтра 26 листопада від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі назвали, де завтра будуть опади та ожеледиця
Погода в Україні завтра, 26 листопада, очікується з невеликою хмарністю. Місцями будуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні на 26 листопада
Синоптики розповіли, що у Луганській, Донецькій областях та в Криму місцями невеликий мокрий сніг та дощ.
У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди буде ожеледиця.
Вітер очікується південно-східний, а на сході та півдні країни північно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі -2...-7 °С, на крайньому заході та сході, а також у Криму 0 °С. Вдень очікується -2...+3 °С, у більшості західних областей та на Одещині +2...+7 °С.
Нагадаємо, у Харкові завтра очікується хмарна погода, але з проясненнями. Температура повітря вночі знизиться до -5 °С.
Також синоптик Наталка Діденко зазначила, що завтра в Україні очікується зниження температури повітря.
Читайте Новини.LIVE!