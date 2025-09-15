Прогноз погоды на 16 сентября - какой будет погода завтра

Осень в городе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 16 сентября, синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность. Ожидается в основном сухая погода, но некоторые регионы накроют дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Пост Укргидрометеоцентра.

Прогноз погоды на 16 сентября

Только на западе страны и в Житомирской области днем возможен кратковременный дождь. Ночью и утром местами ожидается туман на Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой области, что может усложнить видимость на дорогах.

Ветер преимущественно юго-западный, умеренный — 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться в промежутке +8...+13 °С, в южных регионах, а также Днепропетровской и Кировоградской областях, ожидается до +16 °С. Днем воздух прогреется до +22...+27 °С, однако на западе страны будет прохладнее — +16...+21 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, когда в Украину придут первые заморозки.

А погода на Львовщине завтра будет неустойчивой. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем возможны дожди и местами грозы. Также ночью и утром образуется слабый туман.