Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео В Укргидрометеоцентре раскрыли, какие регионы зальет дождем

В Укргидрометеоцентре раскрыли, какие регионы зальет дождем

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 17:53
Прогноз погоды на 16 сентября - какой будет погода завтра
Осень в городе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 16 сентября, синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность. Ожидается в основном сухая погода, но некоторые регионы накроют дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама
Читайте также:
В Укргідрометеоцентрі розповіли, які області завтра заллє дощами - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 16 сентября

Только на западе страны и в Житомирской области днем возможен кратковременный дождь. Ночью и утром местами ожидается туман на Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой области, что может усложнить видимость на дорогах.

Ветер преимущественно юго-западный, умеренный — 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться в промежутке +8...+13 °С, в южных регионах, а также Днепропетровской и Кировоградской областях, ожидается до +16 °С. Днем воздух прогреется до +22...+27 °С, однако на западе страны будет прохладнее — +16...+21 °С.

В Укргідрометеоцентрі розповіли, які області завтра заллє дощами - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, когда в Украину придут первые заморозки.

А погода на Львовщине завтра будет неустойчивой. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем возможны дожди и местами грозы. Также ночью и утром образуется слабый туман.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации