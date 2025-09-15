Прогноз погоди на 16 вересня - якою буде погода завтра

В Укргідрометеоцентрі розповіли, які області завтра заллє дощами
У вівторок, 16 вересня, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. Очікується здебільшого суха погода, але деякі регіони накриють дощі.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди на 16 вересня
Лише на заході країни та в Житомирській області вдень можливий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями очікується туман на Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині, що може ускладнити видимість на дорогах.
Вітер переважно південно-західний, помірний — 7-12 м/с.
Температура вночі коливатиметься у проміжку +8...+13 °С, у південних регіонах, а також Дніпропетровській та Кіровоградській областях, очікується до +16 °С. Вдень повітря прогріється до +22...+27 °С, проте на заході країни буде прохолодніше — +16...+21 °С.
А погода на Львівщині завтра буде нестійкою. Вночі істотних опадів не очікується, однак удень можливі дощі та подекуди грози. Також вночі та вранці утвориться слабкий туман.
