Главная Метео В Украину пришел антициклон Mareike — какой будет погода

В Украину пришел антициклон Mareike — какой будет погода

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 09:10
Прогноз погоды на 28 августа
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 28 августа, в Украине прогнозируется небольшая облачность. Осадков не предвидится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 28 августа

погода 28 08
Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в четверг ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит +10...+15°С, в северо-восточной части — +7...+12°С; днем — +23...+28°С, на юге страны прогнозируется до +30°С.

карта 28 08
Карта погоды на 28 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик сообщает, что сегодня антициклон Mareike сделает погоду в Украине сухой и солнечной.

прогноз Діденко
Прогноз погоды от Наталки Диденко. Фото: скриншот

Ветер будет переходить на южное и юго-восточное направления и, соответственно, температура воздуха начнет повышаться.

"28 августа в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +25...+29°С, на юге и западе местами до +30°С, на Сумщине и Черниговщине +20...+23°С", — говорится в сообщении.

В Киеве 28 августа предполагается сухая солнечная теплая погода с температурой воздуха около +25°С.

Напомним, недавно мы писали, что в горном селе Верхний Яловец на Буковине зафиксировали резкое и нетипичное для лета похолодание. Отметки термометров там опустились до -5°C.

Также сообщалось, что вода в море вдоль побережья Одессы продолжает становиться холоднее. По данным синоптиков Гидрометцентра, температура воды в Черном море сегодня опустится еще на 2 градуса. Она будет держаться на уровне +16...+17°С.

погода осадки погода в Украине ветер температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
