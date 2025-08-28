В Украину пришел антициклон Mareike — какой будет погода
Сегодня, 28 августа, в Украине прогнозируется небольшая облачность. Осадков не предвидится.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 28 августа
В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в четверг ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью составит +10...+15°С, в северо-восточной части — +7...+12°С; днем — +23...+28°С, на юге страны прогнозируется до +30°С.
Прогноз от Наталки Диденко
Синоптик сообщает, что сегодня антициклон Mareike сделает погоду в Украине сухой и солнечной.
Ветер будет переходить на южное и юго-восточное направления и, соответственно, температура воздуха начнет повышаться.
"28 августа в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +25...+29°С, на юге и западе местами до +30°С, на Сумщине и Черниговщине +20...+23°С", — говорится в сообщении.
В Киеве 28 августа предполагается сухая солнечная теплая погода с температурой воздуха около +25°С.
Напомним, недавно мы писали, что в горном селе Верхний Яловец на Буковине зафиксировали резкое и нетипичное для лета похолодание. Отметки термометров там опустились до -5°C.
Также сообщалось, что вода в море вдоль побережья Одессы продолжает становиться холоднее. По данным синоптиков Гидрометцентра, температура воды в Черном море сегодня опустится еще на 2 градуса. Она будет держаться на уровне +16...+17°С.
Читайте Новини.LIVE!