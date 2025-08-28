Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 серпня, в Україні прогнозується невелика хмарність. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 28 серпня

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

В Укргідрометцентрі спрогнозували, що у четвер вітер очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі складатиме +10...+15°С, у північно-східній частині — +7...+12°С; вдень — +23...+28°С, на півдні країни прогнозується до +30°С.

Карта погоди на 28 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня повідомляє, що сьогодні антициклон Mareike зробить погоду в Україні сухою та сонячною.

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Вітер переходитиме на південний та південно-східний напрямки, і, відповідно, температура повітря почне підвищуватися.

"28 серпня у більшості областей України протягом дня очікується +25...+29°С, на півдні та заході місцями до +30°С, на Сумщині та Чернігівщині +20...+23°С", — йдеться в повідомленні.

У Києві 28 серпня передбачається суха сонячна тепла погода з температурою повітря близько +25°С.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у гірському селі Верхній Яловець на Буковині зафіксували різке та нетипове для літа похолодання. Позначки термометрів там опустились до -5°C.

Також повідомлялось, що вода у морі вздовж узбережжя Одеси продовжує ставати холоднішою. За даними синоптиків Гідрометцентру, температура води у Чорному морі сьогодні опуститься ще на 2 градуси. Вона буде триматися на рівні +16...+17°С.