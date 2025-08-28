Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео В Україну прийшов антициклон Mareike — якою буде погода

В Україну прийшов антициклон Mareike — якою буде погода

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 09:10
Прогноз погоди на 28 серпня
Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 серпня, в Україні прогнозується невелика хмарність. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 28 серпня

погода 28 08
Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

В Укргідрометцентрі спрогнозували, що у четвер вітер очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі складатиме +10...+15°С, у північно-східній частині — +7...+12°С; вдень — +23...+28°С, на півдні країни прогнозується до +30°С.

карта 28 08
Карта погоди на 28 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня повідомляє, що сьогодні антициклон Mareike зробить погоду в Україні сухою та сонячною. 

прогноз Діденко
Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Вітер переходитиме на південний та південно-східний напрямки, і, відповідно, температура повітря почне підвищуватися.

"28 серпня у більшості областей України протягом дня очікується +25...+29°С, на півдні та заході місцями до +30°С, на Сумщині та Чернігівщині +20...+23°С", — йдеться в повідомленні.

У Києві 28 серпня передбачається суха сонячна тепла погода з температурою повітря близько +25°С.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у гірському селі Верхній Яловець на Буковині зафіксували різке та нетипове для літа похолодання. Позначки термометрів там опустились до -5°C.

Також повідомлялось, що вода у морі вздовж узбережжя Одеси продовжує ставати холоднішою. За даними синоптиків Гідрометцентру, температура води у Чорному морі сьогодні опуститься ще на 2 градуси. Вона буде триматися на рівні +16...+17°С.

погода опади погода в Україні вітер температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації