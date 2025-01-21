Погода в Украине в среду, 22 января — прогноз от синоптиков

Женщина с зонтиком в руках. Фото: Новини.LIVE

Завтра в Украине будет холодная погода. Синоптики прогнозируют мокрый снег во многих регионах, а также предупреждают о порывистом ветре.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре во вторник, 21 января.

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Прогноз погоды в Украине на 22 января

В среду в Украине будет облачно. Дождь со снегом ожидается на Закарпатье ночью, а днем — во всех областях, кроме востока и юго-востока. В западной части Украины местами возможен туман.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 22 января. Фото: скриншот

Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью синоптики прогнозируют в Украине -2...+3 °C. В южной части страны столбики термометра могут подняться до +8 °C.

Погода во всех областях Украины 22 января. Фото: скриншот

Погода от Наталки Диденко на 22 января

Синоптик Наталья Диденко отметила, что завтра в Украине стоит ожидать осадки в виде дождя и мокрого снега. Они будут на западе, севере, в центре и на юге. Обойдет непогода восточные области.

Карта осадков. Фото: Наталка Диденко

Температура воздуха составит +1...+4 °C, на юге +3...+7 °C, в восточной части -1...+2 °C. Ветер будет юго-восточный, порывистый. На востоке ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 22 января. Фото: скриншот

Напомним, завтра во Львове и области прогнозируют ухудшение погоды. Регион накроет мокрый снег с дождем. На дорогах будет гололедица.

В Киеве завтра объявили первый уровень опасности. Столицу накроет сильный туман, а также ожидается мокрый снег.