Погода в Україні в середу, 22 січня — прогноз від синоптиків

Жінка з парасолькою в руках. Фото: Новини.LIVE

Завтра в Україні буде холодна погода. Синоптики прогнозують мокрий сніг у багатьох регіонах, а також попереджають про рвучкий вітер.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у вівторок, 21 січня.

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Прогноз погоди в Україні на 22 січня

В середу в Україні буде хмарно. Дощ зі снігом очікується на Закарпатті вночі, а вдень — у всіх областях, крім сходу і південного сходу. У західній частині України місцями можливий туман.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 22 січня. Фото: скриншот

Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с. Вночі синоптики прогнозують в Україні -2...+3 °C. У південній частині країни стовпчики термометра можуть піднятись до +8 °C.

Погода у всіх областях України 22 січня. Фото: скриншот

Погода від Наталки Діденко на 22 січня

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що завтра в Україні варто очікувати на опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вони будуть на заході, півночі, у центрі та на півдні. Омине негода східні області.

Карта опадів. Фото: Наталка Діденко

Температура повітря становитиме +1...+4 °C, на півдні +3...+7 °C, у східній частині -1...+2 °C. Вітер буде південно-східний, рвучкий. На сході очікуються пориви до 15-20 метрів за секунду.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 22 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра у Львові та області прогнозують погіршення погоди. Регіон накриє мокрий сніг з дощем. На дорогах буде ожеледиця.

У Києві завтра оголосили перший рівень небезпечності. Столицю накриє сильний туман, а також очікується мокрий сніг.