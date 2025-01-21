Погода в Україні 21 січня — в Укргідрометцентрі попередили про небезпеку

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В середу погода в Україні погіршиться. В більшості областей прогнозують морози. Крім того, синоптики попереджають про дощ зі снігом й туман.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook у вівторок, 21 січня.

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В середу в Україні буде хмарно. Вночі на Закарпатті очікується сніг. Крім того, вдень в Україні, крім сходу і південного сходу, прогнозують дощ зі снігом. У західних областях місцями буде туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень -2...+3 °C. Вночі на сході країни 0...-5 °C, вдень у південній частині +3...+8 °C.

Прогноз погоди в Україні на 22 січня. Фото: скриншот

Сніголавинна небезпека

За прогнозами синоптиків, через відлигу на високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека. Оголошено третій рівень небезпечності.

Попередження про небезпеку. Фото: скриншот

Нагадаємо, у столиці завтра оголошено перший рівень небезпечності. Синоптики прогнозують сильний туман, тож киянам варто бути обережними на дорогах.

В середу погіршиться погода й у Харкові. Очікується сильний вітер та мороз, однак опадів в регіоні цього дня синоптики не прогнозують.