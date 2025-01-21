Погода в Украине 21 января — в Укргидрометцентре предупредили об опасности

Погода сильно ухудшится — прогноз Укргидрометцентра на завтра
В среду погода в Украине ухудшится. В большинстве областей прогнозируют морозы. Кроме того, синоптики предупреждают о дожде со снегом и тумане.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook во вторник, 21 января.
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Завтра в Украине будет облачно. Ночью на Закарпатье ожидается снег. Кроме того, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, прогнозируют дождь со снегом. В западных областях местами будет туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью и днем -2...+3 °C. Ночью на востоке страны 0...-5 °C, днем в южной части +3...+8 °C.
Снеголавинная опасность
По прогнозам синоптиков, из-за оттепели на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Объявлен третий уровень опасности.
Напомним, в столице завтра объявлен первый уровень опасности. Синоптики прогнозируют сильный туман, поэтому киевлянам стоит быть осторожными на дорогах.
В среду ухудшится погода и в Харькове. Ожидается сильный ветер и мороз, однако осадков в регионе в этот день синоптики не прогнозируют.
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