Погода в Украине 21 января — в Укргидрометцентре предупредили об опасности

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В среду погода в Украине ухудшится. В большинстве областей прогнозируют морозы. Кроме того, синоптики предупреждают о дожде со снегом и тумане.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook во вторник, 21 января.

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Завтра в Украине будет облачно. Ночью на Закарпатье ожидается снег. Кроме того, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, прогнозируют дождь со снегом. В западных областях местами будет туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем -2...+3 °C. Ночью на востоке страны 0...-5 °C, днем в южной части +3...+8 °C.

Прогноз погоды в Украине на 22 января. Фото: скриншот

Снеголавинная опасность

По прогнозам синоптиков, из-за оттепели на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Объявлен третий уровень опасности.

Предупреждение об опасности. Фото: скриншот

Напомним, в столице завтра объявлен первый уровень опасности. Синоптики прогнозируют сильный туман, поэтому киевлянам стоит быть осторожными на дорогах.

В среду ухудшится погода и в Харькове. Ожидается сильный ветер и мороз, однако осадков в регионе в этот день синоптики не прогнозируют.