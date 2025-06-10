Погода в Украине 11 июня - ожидается резкое снижение температуры

Женщина с зонтом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в среду, 11 июня, ожидается преимущественно малооблачная погода. В то же время в течение дня столбики термометров будут показывать около +17...+25 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.

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Сегодня ночью ожидается антициклон, сформированный в преимущественно прохладном воздухе — он обеспечит погоду без осадков. Однако утром на западе Украины будет атмосферный фронт, с которым придет влажная воздушная масса на территории от Винницы до Киева и Черкасс.

На остальной территории будет малооблачная погода, самая высокая температура воздуха ожидается на юге и востоке. Ночью в северо-западной части, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами в Киевской, Черкасской и Одесской областях — кратковременные дожди, местами грозы. В то же время на остальной территории день пройдет без осадков.

Ветер южного направления, на западе северо-западного, 7-12 м/с, в Карпатах днем местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +8...+13 °С, в южной части +13...+18 °С;

днем в западных областях +17...+22 °С, в северных и большинстве центральных областей +20...+25 °С, на остальной территории — +24...+29 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании и ливнях завтра.

А в Харькове жару заменит облачная погода в течение всей среды.