Погода в Україні 11 червня - очікується різке зниження температури

Жінка з парасолею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у середу, 11 червня, очікується переважно малохмарна погода. Водночас протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть близько +17...+ 25 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру.

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Сьогодні вночі очікується антициклон, сформований у переважно прохолодному повітрі — він забезпечить погоду без опадів. Однак вранці на заході України буде атмосферний фронт, з яким прийде волога повітряна маса на території від Вінниці до Києва й Черкас.

На решті території буде малохмарна погода, найвища температура повітря очікується на півдні та сході. Вночі у північно-західній частині, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями в Київській, Черкаській та Одеській областях — короткочасні дощі, подекуди грози. Водночас на решті території день пройде без опадів.

Вітер південного напрямку, на заході північно-західного, 7-12 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви вітру сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +8...+13 °С, у південній частині +13...+18 °С;

вдень у західних областях +17...+22 °С, у північних та більшості центральних областей +20...+25 °С, на решті території — +24...+29 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

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